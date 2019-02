Após classificação sofrida, Carille vai 'rodar o elenco' no Paulistão

Após a sofrida classificação na Copa do Brasil, na qual esteve duas vezes atrás no placar diante do Ferroviário e avançou com um empate por 2 a 2, o técnico Fábio Carille revelou que deverá usar uma equipe modificada na próxima partida. No domingo, o Corinthians enfrenta o Novorizontino, em Novo Horizonte, pelo Campeonato Paulista. O treinador revelou que pretende "rodar o elenco".

"Não é poupar. Vai ser questão de dar um gás, colocar o elenco para rodar. Quero ver jogadores iniciando para ter entendimento melhor do que a gente tem no Corinthians", afirmou Carille em entrevista coletiva no estádio do Café, em Londrina.

Carille admitiu a má atuação da equipe, pela primeira fase da Copa do Brasil, e reconheceu que ainda não encontrou a melhor forma de atuar. "A gente tem que melhorar o nosso jogo, nosso conjunto, estou acelerando (esse processo) para definir o quanto antes uma forma de jogar, tenho dúvida ainda. Mas tenho que definir para que eles saibam o quanto antes o que fazer com bola e sem bola", afirmou Carille.

O Corinthians jogou mal, cometeu muitas falhas defensivas, voltou a mostrar falta de criatividade e saiu vaiado – mesmo jogando “em casa”, com a maioria da torcida a seu favor. O treinador negou que a queda de rendimento do Corinthians em Londrina tenha relação com o desgaste sofrido no clássico contra o Palmeiras, no último sábado.

"É a falta da sequência de trabalho, foi uma formação diferente da contra o Palmeiras. Eu preciso definir o quanto antes a forma de jogar, isso vai facilitar para todo mundo", repetiu o treinador.