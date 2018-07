Preparador elogia forma física do elenco do Corinthians

Por mensagens de WhatsApp, um aplicativo para telefones celulares, o preparador físico Fábio Mahseredjian controlou os jogadores do Corinthians durante as férias e agora comemora o resultado da "cobrança virtual" que fez aos atletas. De acordo com Mahseredjian, poucos jogadores iniciaram a pré-temporada acima do peso. E teve até quem se preocupou em fazer exercícios físicos durante o período de descanso.

"Temos um grupo no WhatsApp e mandamos mensagem para os atletas depois do Natal pedindo a eles que já começassem a se cuidar pensando na reapresentação dia 6 de janeiro. Isso foi prontamente atendido. O jogador de futebol está se transformando num atleta e cuidando do corpo, que é o instrumento de trabalho dele", afirmou.

A cobrança do preparador físico não funcionou com o goleiro Cássio, que está de saída para o Besiktas, da Turquia. "Cássio tem excesso de peso corporal, tem de perder um pouquinho", disse Mahseredjian.

Na próxima quarta-feira, o Corinthians completa a primeira semana de trabalho após a volta das férias. O time treina à tarde e à noite viaja para os Estados Unidos, onde ficará 11 dias e disputará três amistosos.

"Diferentemente do ano passado, muitos voltaram não muito acima do peso. Todos se cuidaram, não só comeram ou beberam, e conseguiram segurar a boca. Muitos, inclusive, começaram a treinar antes da data de apresentação", disse o preparador físico.

A previsão de Mahseredjian é que em abril o time estará em sua plena forma física. "Precisamos colocar os jogadores em condições de atuar os 90 minutos a partir do dia 31 de janeiro, quando estreamos contra o XV de Piracicaba. Claro que vamos evoluir durante a temporada, em abril, maio e junho estaremos em plenas condições de ter 90 minutos intensos em uma partida", disse.