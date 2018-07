Após cobranças e ameaça da torcida, Corinthians anuncia entrevista para dar explicações

A diretoria do Corinthians decidiu dar uma entrevista coletiva na quinta-feira para dar explicações sobre o momento vivido pelo clube, após ameaças e cobranças públicas da torcida Gaviões da Fiel. Em suas redes sociais, a organizada fez questionamentos e avisou que se até quinta não tiver resposta, fará um protesto na porta do CT Joaquim Grava na sexta-feira.

Curiosamente, pouco tempo depois da Gaviões soltar uma nota informando o protesto e cobrando explicações, a assessoria de imprensa do Corinthians informou que o presidente Andrés Sanchez, o diretor de marketing Luís Paulo Rosenberg e o diretor financeiro Matias Antonio Romano darão entrevista coletiva às 17h desta quinta-feira.

Dentre outras questões, os torcedores querem saber como está o pagamento da dívida da Arena Corinthians e o motivo do clube vender tantos jogadores nos últimos dias. Em pouco mais de mês, o clube negociou oito jogadores, sendo quatro titulares (Balbuena, Sidcley, Maycon e Rodriguinho), além de Léo Príncipe, Juninho Capixaba, Júnior Dutra e Kazim.

Na terça-feira, Andrés Sanchez chegou a se reunir com os líderes da torcida para tentar esclarecer os principais pontos que causam incômodo nos membros da organizada. Veja os questionamentos da torcida:

Arena Corinthians

- Pagamento da dívida: O clube tem pago em dia as parcelas? Qual é a fonte utilizada para o pagamento? Qual é o planejamento realizado para quitar o estádio nos próximos anos?

- Obras inacabadas: Quando o clube pretende retomar as obras que estão pendentes?

- Naming rights do estádio: O clube está buscando algum parceiro? Existe um prazo para fechar um acordo?

Administração

- Como está a situação financeira do clube?

- Dívida com a Omni: Toda receita gerada pelo Fiel Torcedor é repassada à Omni? Do que se trata a dívida com a empresa? Como o clube pretende pagar? O clube vai renovar o contrato? Quais são as condições do contrato?

- Patrocínio máster: O clube está em negociação com alguma empresa? Tem previsão ou colocou uma meta para ter um novo patrocinador?

Departamento de futebol

- Com a saída de sete jogadores, o Corinthians pretende repor o elenco? Qual é a previsão de chegada dos novos reforços? Quais são as prioridades de contratação?

- O que o Corinthians pretende fazer para que desmanches como o que ocorreu nesse ano sejam evitados nas próximas temporadas?

- A receita com a venda dos jogadores ultrapassa os R$ 95 milhões em 2018: O que vai ser feito com essa receita?

- Por que o clube foi o que mais pagou comissão a empresários na venda de jogadores?

- Quais são as ações de melhoria para a categoria de base? Quando será entregue o novo CT?

- Por qual razão os empresários ficam com a maior fatia dos direitos econômicos dos garotos do “Terrão”?

