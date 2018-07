Após 'cobrar' diretoria, Valdivia se declara ao Palmeiras nas redes

Após a vitória do Palmeiras sobre o Mogi Mirim, neste sábado, pelo Campeonato Paulista, o meia Valdivia, que fez sua estreia pelo Alviverde em 2015, comemorou o triunfo e o retorno aos gramados em suas redes sociais. Por meio do Instagram, o chileno agradeceu o apoio e o relacionamento com a torcida e ressaltou: 'Aqui é minha casa'.

"Feliz demais por voltar a jogar e por receber o carinho da torcida. Já são sete anos juntos. Aqui é minha casa, o lugar onde me fez ser quem eu sou. Obrigado", afirmou Valdivia. O meia chegou à equipe em 2006, onde permaneceu até 2008 em sua primeira passagem. Dois anos depois, retornou e, apesar dos muitos rumores sobre uma saída, continua no elenco até hoje. Somando-se as duas passagens, já são sete anos do 'casamento' entre Valdivia e Palmeiras.

Na zona mista do Allianz Parque logo após a vitória contra o Mogi Mirim, o meia já havia 'cobrado' publicamente uma ação por parte da diretoria do Palmeiras sobre sua renovação. Valdivia, que já havia descartado por diversas vezes defender outro clube brasileiro, mudou o discurso: "É difícil, tudo vai depender de como eu for tratado. Se eu vejo que tem sacanagem comigo, a postura é diferente", disse, além de lembrar os casos de Kardec e Wesley, em que a cúpula palmeirense demorou a iniciar os contatos sobre renovação. O chileno, porém, tratou de colocar 'panos quentes' na situação ao 'se declarar' ao clube nas redes sociais.