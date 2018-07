Após colocar reservas, Botafogo perde 1º jogo-treino

RIO - Apesar de uma boa atuação dos titulares, o Botafogo perdeu o seu primeiro jogo-treino de 2013. Neste domingo, a equipe recebeu o Macaé no Centro de Treinamento da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), em Saquarema, onde faz pré-temporada, e foi batida por 3 a 1. Nos 50 minutos que atuou com as melhores peças que tem a disposição, o time alvinegro venceu por 1 a 0.

Os 11 escalados por Osvaldo de Oliveira foram os mesmos que escolhidos pelo técnico no coletivo de sexta, com Fellype Gabriel, Andrezinho e Lodeiro na armação e Rafael Marques sozinho no ataque. Bolívar e Antônio Carlos compuseram a zaga. O único gol foi de Fellype Gabriel, em jogada individual, aos 8 minutos.

Na segunda etapa jogaram os reservas, inclusive os reforços André Bahia e Rodrigo Defendi, que formaram a zaga. O lateral-esquerdo Julio Cesar substituiu Lima no decorrer do segundo tempo, enquanto Henrique fez companhia a Sassá no ataque. Neste período o Macaé levou a melhor, virando o jogo para 3 a 1.