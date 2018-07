Após comandar o Flamengo interinamente, Jayme de Almeida diz que pode sair

"Não fico frustrado, sei do que sou capaz. Nas oportunidades que me deram, provei que sou capaz. Se não me querem como técnico agora, tenho que respeitar. Voltei porque o Flamengo me aceitou, mas voltei muito pelo Vanderlei", disse após o jogo de quarta-feira.

Após a demissão de Luxemburgo, a diretoria do Flamengo contratou Cristóvão Borges. E Jayme revelou que não sabe se vai trabalhar com o novo treinador. "Aqui a gente não sabe o dia de amanhã. Se eu tiver aqui amanhã, vai ser um prazer enorme. Se precisar de ajuda, será um prazer", afirmou.

Jayme de Almeida foi jogador do Flamengo e trabalhou anteriormente como auxiliar técnico, sendo efetivado no cargo de treinador em 2013, após a saída de Mano Menezes. Ele conduziu o time aos títulos da Copa do Brasil de 2013 e do Campeonato Carioca de 2014, mas caiu após um início ruim no último Campeonato Brasileiro.

Cristóvão será apresentado nesta quinta e estreará no próximo domingo, quando o Flamengo enfrentará o Fluminense no Maracanã, em duelo válido pela quarta rodada do Brasileirão.