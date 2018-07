Após começo ruim, Douglas vira reserva no Grêmio Com duas derrotas nos três primeiros jogos do ano, o técnico Caio Júnior já se vê pressionado no Grêmio. Para tentar evitar uma demissão precoce, ele decidiu mexer até em uma das peças que pareciam intocáveis. Nesta terça-feira, o treinador escalou a equipe para treino coletivo com Douglas no banco de reservas. Será assim no jogo de quinta-feira contra o São Luiz, pela quarta rodada do estadual.