Após conflito com Arsenal, francês Koscielny dá adeus ao clube e reforça Bordeaux

Depois de nove temporadas vestindo a camisa do Arsenal e um recente conflito com o clube, o zagueiro francês Laurent Koscielny encerrou a sua passagem pelo time inglês nesta terça-feira. O jogador de 33 anos acertou a sua transferência ao Bordeaux, da primeira divisão da França, e assim findou uma trajetória de 353 jogos e 27 gols pela equipe de Londres.

Com 51 partidas pela seleção francesa, o defensor vinha figurando como capitão do Arsenal e forçou a sua saída do clube, com o qual ainda tinha vínculo até junho de 2020. O seu adeus ao time londrino já era esperado desde o mês passado, quando ele se recusou a viajar com o elenco dirigido pelo técnico Unai Emery para um período de pré-temporada nos Estados Unidos.

Naquela ocasião, o Arsenal chegou a publicar um comunicado oficial condenando a atitude de Koscielny, inicialmente contratado pelo time inglês em 2010, quando foi comprado junto ao Lorient, da França. Nesta sua longa passagem pela equipe, ele conquistou três títulos da Copa da Inglaterra e outros três da Supercopa inglesa.

E o curto comunicado divulgado pelo clube inglês ao oficializar a saída do francês deixou claro o conflito entre as partes. "Laurent, que começou a sua carreira na segunda divisão francesa no Guingamp em 2004, disputou 51 jogos pela França e estava entrando em seu último ano do seu contrato conosco. Nós decidimos permitir a sua ida ao Bordeaux, uma vez que acordamos os termos aceitáveis de transferência", revelou o Arsenal, que depois finalizou: "Agradecemos a Laurent pela sua contribuição ao clube e desejamos a ele tudo de melhor para o futuro".

O Arsenal também lembrou brevemente das conquistas da Copa da Inglaterra que Koscielny ajudou o time a ganhar e não revelou os valores na negociação com o Bordeaux, que festejou a contratação do zagueiro ao oficializá-lo como reforço. "O clube se alegra em poder contar com um jogador que possui experiência internacional de alto nível. Nós não podemos esperar para vê-lo em campo", ressaltou, por meio de comunicado.