Após confusão em SC, patrocinador rompe com o Vasco As cenas de selvageria protagonizadas por integrantes de torcidas organizadas de Atlético-PR e Vasco no dia 8 de dezembro, na última rodada do Campeonato Brasileiro, não rendeu ao clube carioca apenas a perda de oito mandos de campo e uma multa de R$ 80 mil. Nesta segunda-feira, a montadora Nissan anunciou o rompimento de seu patrocínio com o time de São Januário.