Após confusão, Mayke e Sassá podem ser suspensos por até 12 jogos

As cenas da confusão ocorrida na partida entre Palmeiras e Cruzeiro, na semifinal da Copa do Brasil, deverão ser analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nos próximos dias e a ideia do tribunal é aplicar as punições aos atletas o mais rápido possível. Os alvos são o lateral-direito Mayke, do Palmeiras, e o atacante Sassá, do Cruzeiro, que podem ser suspensos por até 12 jogos pela troca de socos. Em campo, o time mineiro eliminou o paulista e está na decisão da competição.

O procurador-geral do STJD, Felipe Bevilacqua, pediu urgência ao caso. A ideia é que a punição seja aplicada na decisão da Copa do Brasil, no caso do Cruzeiro, e no Campeonato Brasileiro, para as duas equipes. “A Procuradoria vai analisar as imagens, todo o conteúdo disponível para tirar as conclusões. A solicitação é de que se tenha agilidade e muita atenção para solucionar rapidamente o que será feito”, informou a assessoria do tribunal.

O árbitro da partida, Wagner do Nascimento Magalhães relatou na súmula o que viu durante a confusão em que Sassá, Mayke e Diogo Barbosa foram expulsos. “Após o término da partida expulsei de forma direta o atleta Luiz Ricardo Alves, número 99 da equipe do Cruzeiro, por desferir um soco contra o rosto de seu adversário de número 12, Mayke Rocha de Oliveira”, justificou-se o árbitro, se referindo a expulsão do cruzeirense.

“Após o término da partida expulsei de forma direta o atleta Mayke Rocha de Oliveira, número 12 da equipe do Palmeiras, por desferir socos contra seus adversários de número 99, Luiz Ricardo Alves (Sassá) e número 3, Leonardo Renan Simões de Lacerda”, completou Nascimento.

Os dois atletas devem ser enquadrados no artigo 254-A, que trata sobre agressão e a pena pode variar entre quatro e 12 jogos. Os atletas teriam que cumprir a pena em jogos válidos de competições organizadas pela CBF. No caso, a Copa do Brasil e o Brasileirão .

Coincidentemente, Palmeiras e Cruzeiro voltam a se enfrentar já no domingo, no Allianz Parque, dessa vez pelo Campeonato Brasileiro. Sassá não deverá ser relacionado pelo técnico Mano Menezes. Mayke ainda não tem presença confirmada na partida.