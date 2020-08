Após confusão na Grécia, Maguire é convocado para jogos da Inglaterra em setembro

O zagueiro Harry Maguire, capitão do Manchester United, se envolveu no último final de semana em uma grande confusão em suas férias em uma ilha na Grécia, onde foi acusado de agressão e tentativa de suborno após uma briga. O caso ainda está em andamento, mas isso não fez ele perder a confiança do técnico Gareth Southgate, da seleção da Inglaterra, que o convocou para os primeiros jogos do time nacional na Liga das Nações da Uefa em setembro.

O defensor inglês de 27 anos e dois outros réus teriam que comparecer nesta terça-feira a um tribunal na ilha de Mykonos, mas não eram obrigados a comparecer ao julgamento e poderiam voltar para as suas casas, de acordo com a promotoria. Seus advogados o representariam na audiência na Grécia.

Maguire e outros 23 jogadores foram chamados por Gareth Southgate para as partidas fora de casa contra a Islândia, em Reykjavik, em 5 de setembro, e contra a Dinamarca, em Copenhague, três dias depois.

"É claramente uma decisão que posso tomar com as informações que tenho. Conversei com Harry e soube que a história é diferente da que foi contada inicialmente. Lógico que se os fatos mudarem, posso mudar a minha posição. Tenho um relacionamento fantástico com Harry. Não tenho razão para duvidar do que ele me disse", afirmou o técnico em uma entrevista coletiva por videoconferência, nesta terça-feira, após o anúncio da lista de convocados.

Southgate informou também que o centroavante Harry Kane, do Tottenham, que é o capitão da seleção da Inglaterra, foi convocado mesmo estando em um período de quarentena após uma viagem de férias às Bahamas por conta do risco de contaminação pela covid-19.

A Inglaterra não entra em campo desde novembro do ano passado, quando goleou Montenegro (7 a 0) e Kosovo (4 a 0) pelas rodadas finais das Eliminatórias da Eurocopa de 2020, competição que foi adiada para 2021 por causa da pandemia do novo coronavírus.