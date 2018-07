Após confusão na Itália, Platini pede 'tolerância zero'

"A Uefa mantém uma política de tolerância zero quando se trata de violência nos estádios. A chave é contar com a colaboração das autoridades para acabar com esse problema e isto é o que peço às mais altas esferas nos países mais afetados", declarou Platini, em entrevista ao jornal francês L''Equipe.

A partida de terça-feira entre as duas seleções foi interrompida aos sete minutos, após diversos distúrbios ocorridos na torcida sérvia, que atirou sinalizadores no gramado e protagonizou cenas de vandalismo no Estádio Luigi Ferrari, em Gênova. Houve confusão também antes e depois da partida.

A polícia italiana já prendeu 17 indivíduos envolvidos na confusão, enquanto a Uefa informou que abrirá uma investigação para apurar os motivos e os autores do incidentes ocorridos na partida. Enquanto isso, o resultado ficou suspenso, mas a tendência é que a Itália seja declarada vencedora do jogo.