Após confusão, STJD denuncia Ponte Preta e Guarani As confusões registradas no clássico campineiro disputado no último sábado, pela 11.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, devem custar caro tanto para a Ponte Preta quanto para o Guarani. Nesta sexta-feira, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) confirmou a denúncia contra os dois rivais, que serão julgados na próxima semana.