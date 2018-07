Após conquista da Copa América, Uruguai foca agora nas Eliminatórias

BUENOS AIRES - O futebol uruguaio vive uma fase de renascimento, mas ainda quer mais. Depois da incrível quarta colocação no Mundial da África do Sul, no ano passado, e do título da Copa América, conquistado no último domingo, o técnico Oscar Tabárez já faz planos para o futuro. Segundo ele, o foco da seleção do Uruguai agora está nas Eliminatórias da Copa de 2014, que começam em outubro, para tentar garantir a presença na competição que acontecerá no Brasil.

"O título é muito gratificante, muito bom, mas uma série eliminatória é algo diferente porque não jogaremos em uma sede, onde presumidamente apenas o time da casa tem vantagem. Ganhar a Copa América não tem relação com as Eliminatórias, não é garantia", declarou Oscar Tabárez, lembrando que a seleção uruguaia terá muito trabalho para ir ao Mundial no Brasil.

"Nas Eliminatórias têm as distâncias nas viagens, a diferença de clima, tudo isso interfere. Mais do que tudo, tem o sentimento nacionalista dos torcedores em cada país, que desejam chegar à Copa do Mundo, o que faz com que, para mim, os jogos de Eliminatórias sejam muito mais competitivos do que na Copa América", avaliou o treinador uruguaio.

Enquanto Tabárez já pensa nos próximos desafios, os jogadores uruguaios demonstram que não esquecerão tão cedo a conquista do título da Copa América, após a vitória sobre o Paraguai, no último domingo, em Buenos Aires, na Argentina. Para o zagueiro e capitão Lugano, por exemplo, foi um prêmio pelos anos de trabalho duro e pela união do grupo.

"Trabalhamos muito duro e sonhamos que isso aconteceria para deixar as pessoas felizes. O Uruguai mostrou que é o melhor na América do Sul. A chave é a união entre as pessoas do grupo. Todos queremos as mesmas coisas", afirmou Lugano, um dos líderes dessa nova geração que vem fazendo história para o futebol uruguaio.