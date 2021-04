Após conquista da Copa do Rei, jogadores do Barcelona fazem fila para foto com Messi

Jovens jogadores do elenco do Barcelona fizeram fila para tirar foto com o craque Lionel Messi após a conquista da Copa do Rei pela equipe catalã, em vitória por 4 a 0 sobre o Athletic Bilbao, no estádio de La Cartuja, em Sevilha. Cena foi vista como possível despedida, uma vez que o argentino ainda não renovou contrato e pode ter conquistado sua última taça com o clube.

Messi recebeu cumprimentos de diversos companheiros e foi a grande estrela da conquista deste sábado, ao marcar dois gols e receber a taça das mãos do Rei Felipe VI. O argentino marcou os dois últimos tentos do jogo e deu números finais ao duelo. Com contrato se encerrando ao término da atual temporada, Messi ainda não sabe se fica ou deixa o Barcelona. Grandes clubes europeus aparecem como possibilidades para receber o craque, entre eles o Paris Saint-Germain e o Manchester City.

Leia Também Messi faz 2, Barcelona goleia Athletic Bilbao e é campeão da Copa do Rei

O novo presidente do Barcelona, Joan Laporta desde a sua eleição repete e demonstra sua intenção em ver Messi com a camisa do clube por mais algumas temporadas. Os processos de renovação são difíceis, principalmente devido às ações do argentino ao fim da última temporada, quando tentou romper seu contrato com o clube e buscar uma transferência. A situação aumentou a crise com o então presidente Josep Maria Bartomeu, que renunciou ao cargo ainda em 2020.

Jogadores do Barcelona fazendo fila pra tirar foto com Messi. Em sua maioria, molecada que tinha acabado de ganhar o 1° título ao lado do ídolo. Sensacional! pic.twitter.com/vL6YnxkMrR — Sala12 (@OficialSala12) April 17, 2021

Pelo clube catalão, Messi já conquistou inúmeros recordes e títulos, entre eles três Mundiais de Clubes, quatro Ligas dos Campeões, dez Campeonatos Espanhóis, sete Copas do Rei e oito Supercopas da Espanha. Individualmente, o craque soma seis prêmios de melhor jogador do mundo (Fifa e Ballon d'Or). O argentino chegou ao Barcelona adolescente, após deixar o Newell's Old Boys.

Eliminado da Liga dos Campeões ainda nas oitavas de final pelo PSG, o Barcelona ainda está vivo na luta pelo título do Campeonato Espanhol, estando a dois pontos do líder Atlético de Madrid e a um ponto do segundo colocado Real Madrid. Na quinta-feira, os catalães voltam a campo pela competição nacional para enfrentar o Getafe, no Camp Nou.