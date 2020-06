Após conquista do Bayern, Dortmund e RB Leipzig tropeçam na rodada do Alemão

Um dia após o Bayern de Munique conquistar o título do Campeonato Alemão, a competição prosseguiu com a conclusão da 32ª das 34 rodadas. E os até então principais perseguidores do agora octocampeão, Borussia Dortmund e RB Leipzig, tropeçaram.

Com dois gols sofridos no fim do segundo tempo, o Leipzig ficou no 2 a 2 com o Fortuna Dusseldorf, em casa. O time mandante havia aberto 2 a 0 com gols de Kevin Kampl e Timo Werner, aos 15 e aos 18 minutos do segundo tempo, mas acabou sendo vazado por Steven Skrzybski, aos 42, e Andre Hoffman, já nos acréscimos.

Assim, o RB Leipzig está com 63 pontos, na terceira posição e com quatro a mais do que o Borussia Mönchengladbach, o quinto colocado e primeiro time fora da zona de classificação à Liga dos Campeões. Já o Dusseldorf é o antepenúltimo, com 29, e teria de disputar uma repescagem para seguir na elite da Alemanha na próxima temporada.

Segundo colocado com 66 pontos, o Borussia Dortmund teve desempenho ainda pior ao perder por 2 a 0 para o Mainz, em casa. Os visitantes chegaram aos 34 pontos, na 15ª posição, praticamente escapando do rebaixamento, graças aos gols de Jonathan Burkardt e Jean-Philippe Mateta, de pênalti.

O Bayer Leverkusen saltou ao quarto lugar, com 60 pontos, ao vencer o Colônia (13º, com 35) por 3 a 1. O Schalke 04 (10º, com 39) completou a 14ª partida sem vitória ao perder para o Eintracht Frankfurt (9º, com 41) por 2 a 1, fora de casa. E o Augsburg (14º, com 35) caiu, como mandante, por 3 a 1 para o Hoffenheim (7º, com 46), com dois gols de Munas Dabbur.