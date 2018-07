Após conquistar Copa Libertadores, Atlético-MG já pensa no Mundial

BELO HORIZONTE - Mal conquistou a Libertadores e o Atlético-MG já pensa no Mundial. Ambicioso, o técnico Cuca acredita que até a viagem para o Marrocos, em dezembro, o time ainda pode conquistar mais títulos. "Teremos, obrigatoriamente, de melhorar o time para disputarmos o Mundial no fim do ano. Melhorando, temos chances no Brasileiro e Copa do Brasil", disse o treinador.

Cuca ganhou nesta quarta-feira o seu primeiro grande título de expressão. A conquista também teve um peso diferenciado para o Atlético-MG porque desde o Campeonato Brasileiro de 1971 o clube não vencia um troféu de expressão fora de Minas Gerais. Para o treinador, no entanto, a vitória sobre o Olimpia é sinal de novos tempos.

"Colhi aqui no Atlético-MG o que eu plantei. Essa gurizada, é um time vencedor. Depois de tudo o que passou, pegando pênalti no final, revertendo 2 a 0 contra Newell''s e Olimpia, agora passa a ser um time sortudo", disse.

O diretor de futebol Eduardo Maluf também vê o Atlético-MG em condições de brigar por título em todas as competições que disputar. "O Atlético vai chegar na Copa do Brasil e no Brasileiro. Pode não ser campeão, mas o elenco deu liga. Temos dois jogadores para cada posição. Vamos ter de reforçar o elenco, mas o que aconteceu foi prêmio por tudo que fizemos", disse.

Como a janela de transferências para a contratação de jogadores do exterior já está fechada, a diretoria vai buscar reforços no mercado brasileiro. As opções são escassas porque são poucos os jogadores da Série A do Brasileiro que não atingiram o limite de seis jogos disputados para defender outra equipe na competição.