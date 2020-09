Após conquistas, Rogério Ceni recebe o título de cidadão honorário de Fortaleza

O trabalho vitorioso no Fortaleza, onde está desde 2018, com pausa de alguns meses no ano passado, quando foi para o Cruzeiro, rendeu ao técnico Rogério Ceni mais um "título" em sua carreira. Desta vez fora dos gramados, o ex-goleiro recebeu na segunda-feira o título de cidadão honorário da cidade de Fortaleza. A honraria foi publicada no Diário Oficial do Município, contudo ainda não houve cerimônia para a entrega. O evento deve ser realizado de forma virtual por causa da pandemia do novo coronavírus.

A homenagem é concedida pela Câmara Municipal de Fortaleza a pessoas relevantes à cidade. No caso de Rogério Ceni, o ex-goleiro assumiu o Fortaleza no fim de 2017 e contribuiu para conquistas inéditas na história do clube e do futebol cearense.

Leia Também Finalistas do Estadual, Ceará e Fortaleza fazem clássico pelo Brasileirão

A proposta foi da vereadora Cláudia Gomes (PTC), aprovada no último dia 30 de junho. As contribuições de Ceni à cidade para justificar a concessão do mérito passam por diversos setores como economia, turismo, entretenimento e revelação das categorias de base.

Disputando a terceira temporada com o Fortaleza, o treinador já acumula 137 jogos, além de títulos importantes: Campeonato Brasileiro da Série B de 2018, Campeonato Cearense de 2019 e Copa do Nordeste de 2019. Rogério Ceni também classificou a equipe, pela primeira vez na história, a uma competição internacional, a Copa Sul-Americana, em 2020.