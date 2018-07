Após contratar Lúcio, São Paulo quer negociar Rhodolfo Titular absoluto desde que chegou ao Morumbi, em 2011, Rhodolfo perdeu espaço no São Paulo e só continuará no Morumbi caso não apareça nenhuma proposta do exterior. Após confirmar acerto com Lúcio, a diretoria intensificou os contatos para encontrar interessados em contratar o zagueiro e espera vendê-lo já na janela de transferências de janeiro.