Após contratar Navas, Real Madrid cederá Diego López ao Milan

Depois de contratar Keylor Navas, goleiro que teve grande destaque pela Costa Rica na Copa de 2014, o Real Madrid resolveu ceder outro jogador da posição do seu atual elenco, Diego López, ao Milan. A contratação ainda não foi oficializada entre as partes, mas neste sábado o técnico do time italiano, Filippo Inzaghi, já falou do jogador como novo reforço da sua equipe.

O comandante comentou sobre a chegada de López justamente no dia em que completou 41 anos de idade. "Estou muito contente, hoje vou aproveitar o dia, o Milan está fazendo as coisas da melhor maneira, espero fazer bem junto da equipe. Diego Lopez é muito importante, é um goleiro com experiência, vai melhorar o nosso elenco", afirmou o treinador, em declarações divulgadas pelo site oficial do Milan.

Inzaghi preferiu não revelar detalhes do acordo que será oficializado em breve, mas a imprensa italiana tem veiculado nos últimos dias a informação de que o atleta assinará um contrato de quatro anos com o Milan.

Diego López chegou ao Real em janeiro do ano passado, então para ocupar a vaga de um lesionado Casillas, e antes disso acumulou passagens por Villarreal e Sevilla. Após passar por exames médicos, o goleiro deverá ser apresentado oficialmente como reforço na próxima segunda-feira.