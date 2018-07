Após contratar Petkovic como técnico, Sampaio Corrêa fecha com Marcos Assunção

Dois dos maiores cobradores de falta do futebol brasileiro vão se encontrar num mesmo clube: o Sampaio Corrêa. Nesta sexta-feira, o clube maranhense, que recentemente havia contratado o sérvio Petkovic como técnico, anunciou a chegada do volante Marcos Assunção, que, aos 39 anos, vai disputar mais uma Série B.

Os dois já haviam trabalhado juntos no Criciúma, no ano passado. Mas o volante só atuou em três partidas pelo clube catarinense, entre setembro e outubro. De resto, sofreu com lesões. Nas duas temporadas anteriores (2013 e 2014), jogou por Santos, Figueirense e Portuguesa, mas só participou de 33 partidas.

De acordo com o Sampaio Corrêa, ele chega a São Luis indicado por Pet, que se apresentou na segunda-feira. O sérvio tem 43 anos e começou a carreira de treinador em 2014, quando dirigiu o time sub-23 do Atlético-PR - a equipe disputou o Estadual daquele ano. Na sequência, assumiu o profissional do Criciúma.