Após conversa com Rodriguinho, Carille diz que conta com o meia no Corinthians

Rodriguinho recebeu uma tentadora proposta do Fenerbahce nos últimos dias antes do fechamento da janela de transferências e, embora o Corinthians tenha negociado com os turcos, as negociações não foram adiantes e o jogador permaneceu no clube. O técnico Fábio Carille contou que conversou com o meia para que ele não se abalasse e garantiu que o corintiano estará focado na equipe.

"Ele tem cabeça boa e está querendo ajudar. Conversamos com ele no dia que encerrou a inscrição e ele está totalmente focado no Corinthians", assegurou o treinador. Rodriguinho ficou "balançado" com a oferta turca, pois,segundo informações de pessoas ligadas ao atleta, ele receberia um salário três vezes maior do que recebe no clube alvinegro.

Carille vê Rodriguinho como um dos alicerces de sua equipe e comemora o fato dele ter ficado. "Ele é o equilíbrio tanto na parte defensiva como ofensiva. Ele ajuda na marcação e chega bem na área. É um jogador moderno, que constrói e tem o poder e finalização, algo importante no futebol de hoje", analisou.

Rodriguinho tem contrato com o Corinthians até o fim do ano. O clube tenta renovar seu contrato, mas se chegar até o meio da temporada sem acerto, ele pode acertar com outra agremiação e sair de graça, ao término de seu vínculo.