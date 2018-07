Após conversa, presidente do Sport diz que Diego Souza fica no clube

O presidente do Sport, Arnaldo Barros, afirmou nesta terça-feira que o atacante Diego Souza vai ficar no clube e não vai se transferir o Palmeiras. Em contato por telefone com o Estado, o dirigente disse ter conversado com o jogador de 32 anos e ouvido dele a garantia de que no momento não tem interesse em deixar a equipe para reforçar o Alviverde, onde já atuou entre 2008 e 2010.

"O Diego está tranquilo, feliz no Sport e esse assunto com o Palmeiras para nós já é um tema encerrado e superado", disse. Barros explicou que o atacante, inclusive, já está em Salgueiro, no interior de Pernambuco, onde nesta quarta-feira o Sport decide fora de casa o campeonato estadual. "Tivemos uma conversa informal e tranquila com o jogador. Esse é um assunto que só está com essa efervescência toda aí em São Paulo", comentou.

Segundo Barros, não há mais conversas entre os clubes pelo jogador. O Palmeiras foi atrás de Diego Souza por uma indicação de Cuca para o atacante. A equipe tentou nas últimas semanas o atacante Richarlison, do Fluminense. As ofertas de mais de R$ 40 milhões foram recusadas e como o jogador já fez sete partidas pelo time carioca no Campeonato Brasileiro, não pode mais defender outra equipe na competição.

No caso de Diego Souza, pesa a favor do Sport a vontade do atacante em permanecer. Além de gostar de Recife e ter boa relação com a torcida, o jogador entende que vive ótimo momento no clube, com atuações que têm rendido convocações para a seleção brasileira, pelo técnico Tite. O nome dele apareceu na três listas deste ano, inclusive para a participação nas Eliminatórias.

O Palmeiras quer contratar um atacante até a próxima segunda-feira, data limite para apresentar a relação de inscritos nas oitavas de final da Copa Libertadores. O clube estreia no mata-mata na próxima quarta, contra o Barcelona, no Equador, e poderá realizar seis trocas em comparação à lista preliminar de inscrições.