Após Copa América, Tite e comissão técnica retomam observações nos estádios

Após o vice na Copa América, a comissão técnica da seleção brasileira retoma a partir deste sábado a sua agenda de observações in loco. Já projetando a convocação para as próximas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, que será no Catar, o treinador Tite e seus auxiliares estarão em cinco jogos nos próximos 10 dias.

As observações começam com o auxiliar César Sampaio no clássico entre São Paulo e Palmeiras, neste sábado, no estádio do Morumbi, em São Paulo. No domingo, acompanhado do preparador físico Fábio Mahseredjian, eles assistem a Corinthians e Flamengo.

Na terça-feira, Tite e o auxiliar Matheus Bachi estarão no estádio do Maracanã para o jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores Fluminense e Cerro Porteño, do Paraguai.

Cleber Xavier estará em duas partidas. No dia 4, acompanhado de César Sampaio, eles assistem a Vasco x São Paulo, pela Copa do Brasil. Quatro dias depois, com Matheus Bachi, no Maracanã, o duelo entre Flamengo x Internacional.