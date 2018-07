Após Copa, Brasileirão registra mais gols e mais público nas arenas

O torcedor brasileiro voltou à realidade após o término da Copa do Mundo e a retomada do Campeonato Brasileiro. Na primeira rodada depois do Mundial, entretanto, os jogos do torneio registraram mais gols e maior público nos estádios em relação à média das nove rodadas iniciais. A proporção de gols por confronto saltou de 2,14 para 2,44, enquanto a de espectadores passou de 12.398 para 17.399.

Cinco das nove partidas disputadas na 10ª rodada ultrapassaram a média de público do campeonato. Na vitória do Corinthians por 2 a 1 sobre o Internacional registrou-se o melhor público do meio de semana, com 32.644 torcedores presentes - o quinto maior público do Brasileirão. O Mineirão, também usado na Copa do Mundo, recebeu quase 26 mil torcedores para ver o triunfo do Cruzeiro sobre o Vitória (3 a 1).

Em Porto Alegre, o empate sem gols entre Grêmio e Goiás foi acompanhado por 24.449 espectadores. Além disso, a média foi superada em Sport 1 x 0 Botafogo (18.532), disputado na Ilha do Retiro, e Bahia 0 x 2 São Paulo (17.482), na Fonte Nova, mais um palco do Mundial. Ao término da décima rodada, o total de público nos 99 jogos do campeonato é de 1.272.447. A média chegou a 12.853 espectadores.

O clássico entre Santos e Palmeiras registrou público de 11,774, mas praticamente todos os ingressos foram vendidos - restaram apenas 50 bilhetes. A maior decepção ocorreu em Macaé, onde apenas 6.692 assistiram à derrota do Flamengo por 2 a 1 para o Atlético-PR.

BOLA NA REDE

Mesmo com nove jogos disputados na 10.ª rodada (Chapecoense e Atlético-MG foi adiado para o dia 6 de agosto), o número de gols marcados foi superior ao registrado em quatro rodadas. As redes foram balançadas 22 vezes e houve apenas um empate sem gols - o 12º do torneio.