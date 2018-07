Após Copa do Brasil, Sul-Americana tem chave definida

SÃO PAULO - A definição dos últimos classificados para as oitavas de final da Copa do Brasil, na noite da última quarta-feira, também permitiu que sejam apontados os oito clubes brasileiros que vão se juntar ao campeão São Paulo na edição 2013 da Copa Sul-Americana. Isso porque só podem participar da competição continental aqueles que não ficaram entre os melhores do torneio nacional.

Pelo a CBF definiu no ano passado, as oito vagas do Brasil na Copa Sul-Americana ficaram com os oito times que, dentre os eliminados antes das oitavas de final da Copa do Brasil, tiveram melhor desempenho no Brasileirão 2012. Na lista de prioridade nas vagas na Sul-Americana, porém, estavam primeiro os quatro times que subiram da Série B para a Série A em 2012 e só depois os que fizeram caminho contrário.

Assim, nesta quarta-feira, quem se deu bem foi o Sport. Isso porque, com as classificações de Botafogo, Santos e Atlético-PR na Copa do Brasil, o time pernambucano herdou a última vaga ainda restante na Sul-Americana. Pelo mesmo motivo, o Vitória se garantiu na competição internacional.

Desta forma, vão jogar a Sul-Americana: Náutico (12º do Brasileirão), Coritiba (13º), Ponte Preta (14º), Bahia (15º), Portuguesa (16º), Criciúma (segundo da Série B), Vitória (quarto da Série B) e Sport (17º do Brasileirão).

Essas equipes vão jogar inicialmente a fase nacional da Sul-Americana. Náutico e Sport farão o clássico pernambucano, o Coritiba enfrentará o Vitória, a Ponte Preta estreará em competições internacionais contra o Criciúma, enquanto a Portuguesa, outra estreante, jogará diante do Bahia.

O São Paulo, por ter sido campeão da Sul-Americana em 2012, vai entrar direto nas oitavas de final do torneio nesta edição e, por conta desta participação, não poderá jogar a Copa do Brasil.