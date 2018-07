Após Copa do Mundo, Brasil pega Colômbia e Equador em setembro

A seleção brasileira voltará a se reunir em setembro, para dois amistosos nos Estados Unidos, ambos contra equipes sul-americanas. No dia 5, o adversário será a Colômbia, em Miami. Quatro dias depois, vai ser a vez de enfrentar o Equador, em Nova Jersey.

A equipe brasileira tem outros dois amistosos marcados ainda para este ano. Em outubro, no dia 11, o jogo será contra a Argentina, no Ninho do Pássaro, em Pequim.

No dia 12 de novembro, o Brasil estará em Istambul para jogar com a Turquia.

Apesar de a partida contra a Argentina estar marcada para a China, o jogo faz parte da programação do Superclássico das Américas. O confronto existe desde 2011, com uma vitória para cada lado, mas, no ano passado, não ocorreu, porque tanto o treinador brasileiro, Luiz Felipe Scolari, como o técnico argentino, Alejandro Sabella, foram contrários à realização no ano pré-Copa do Mundo.

Ambos teriam de convocar para a partida muitos jogadores que não estariam no Mundial e consideraram que isso seria desmotivador.

A seleção brasileira ainda deve fazer mais duas partidas amistosas neste segundo semestre, ambas em novembro. Depende do acerto com adversários, e a tendência é que ocorram nos Estados Unidos.

Jogar em agosto não está nos planos, mas, como no próximo mês, serão celebrados os 100 anos da primeira partida da seleção - 2 a 0 no Exeter City, nas Laranjeiras, em 21 de agosto de 1914 -, pode ocorrer uma partida comemorativa.