Após Copa, Vasco volta a treinar em São Januário

Durante a Copa, São Januário recebeu treinos de cinco seleções diferentes: Equador, Colômbia, Uruguai, Alemanha e Argentina - os dois finalistas do Mundial, inclusive, trabalharam no estádio vascaíno na véspera da decisão, para preservar o gramado do Maracanã.

Na volta a São Januário, o técnico Adilson Batista realizou um treino de movimentação neste domingo e também fez um trabalho de fundamentos com os jogadores. Assim, o Vasco vai se preparando para a retomada da Série B depois da paralisação por causa da Copa do Mundo: enfrentará o Santa Cruz na terça-feira, na Arena Pantanal, em Cuiabá, pela 11ª rodada.