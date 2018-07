Após Copinha, Osmar Loss vai virar auxiliar de Carille no Corinthians

O técnico Fábio Carille vai ganhar um reforço em sua comissão técnica após o término da Copa São Paulo. Osmar Loss, treinador do Corinthians na Copinha, passará a ser auxiliar técnico do comandante corintiano, embora ele tenha tentado não confirmar a mudança de função.

"Houve uma conversa”, disse Loss, em entrevista coletiva nesta quarta-feira. “O foco neste momento é a Copa São Paulo. O departamento profissional tem o seu caminho bem desenhado e não posso falar mais porque ainda não divulgaram o que foi definido”, desconversou.

Pouco depois, ele deixou escapar que ser auxiliar do time principal será uma grande oportunidade em sua carreira. “Tenho 21 anos de trabalho com futebol e estou cada vez mais confortável com essa ideia. Venho evoluindo, estudando, fazendo cursos e o que me falta é ter lastro para crescer. Talvez essa oportunidade como auxiliar me dê a experiência e a vivência com jogadores da mais alta qualidade de que preciso”, explicou.

Loss espera seguir a trilha de outros treinadores que também chegaram ao time profissional como auxiliar e conseguiram ganhar espaço, casos por exemplo, de Zé Ricardo, Jair Ventura e o próprio Carille. "Ele (Carille) é um exemplo para mim. Ele foi auxiliar durante oito anos e não escondeu o desejo de ser treinador. Tenho maturidade para saber que vou fazer o meu melhor, colocando-me no momento adequado. Vejo como um avanço na minha carreira", afirmou o treinador.