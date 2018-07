Tite afirma que não larga o Corinthians 'para nada'

O técnico Tite concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira, no CT Joaquim Grava, que na segunda e na terça foram cedidos à seleção brasileira, cujos os convocados por Dunga treinaram na última manhã no Itaquerão antes de seguirem rumo a Buenos Aires para encarar o duelo diante da Argentina, nesta quinta, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. E, como não poderia ser diferente pela presença da equipe nacional no Corinthians, o treinador não escapou de questionamentos sobre a possibilidade de vir a assumir o comando do Brasil em um futuro próximo.

O comandante não esconde o desejo que tem de um dia chegar à seleção, mas nesta quarta foi enfático ao dizer que não pensa em deixar o clube dentro de um curto prazo. "Estou muito feliz no Corinthians, num momento extraordinário e num trabalho extraordinário. Não tem nada maior do que isso", afirmou, para depois avisar: "Hoje não largo para nada. Para nada! Tenho três anos de contrato com o Corinthians e um trabalho extraordinário".

Tite preferiu ser econômico nas palavras ao falar da seleção e comentar a sua realidade como técnico do time que se vê muito perto de conquistar o seu sexto título do Campeonato Brasileiro - precisa de dois pontos nas quatro últimas rodadas para levantar a taça sem depender dos resultados do Atlético-MG, único ainda com chances matemáticas de tirar a troféu dos corintianos.

Ao falar sobre o assunto, o técnico afirmou que "preferia ter conquistado (o título) no fim de semana agora", embora a vitória do Atlético-MG sobre o Figueirense, no último domingo, tenha dado ao Corinthians a chance de ser campeão jogando, e não "do sofá" esperando por um resultado ruim do adversário direto na luta pela taça. O triunfo por 2 a 1 sobre o Coritiba, no último sábado, no Itaquerão, obrigou os atleticanos a vencerem em Santa Catarina no dia seguinte, o que acabou acontecendo no 1 a 0 garantido com um gol marcado apenas aos 44 minutos do segundo tempo.

"Só há possibilidade do título agora, não contra o Coritiba. Precisávamos de cinco pontos, agora precisamos de dois ou três, uma vitória ou dois empates. Só depende de nós. Os resultados do fim de semana serviram para valorizar o campeonato, gols no fim, mostrando que não está nada decidido. A partir de agora, a nossa possibilidade existe", enfatizou Tite.

O Corinthians terá a chance de ser campeão com três rodadas de antecipação no próximo dia 19, quando encara o Vasco, às 22 horas, em São Januário. Uma vitória no Rio garante o triunfo, sendo que o Atlético-MG precisa vencer o São Paulo no mesmo dia e horário, no Morumbi, para seguir com chances de título em caso de os corintianos perderem ou empatarem com os vascaínos.