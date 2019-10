Após correr risco de exclusão, Liverpool leva multa na Copa da Liga Inglesa

Após correr risco de exclusão da Copa da Liga Inglesa, o Liverpool sofreu uma multa de 200 mil libras (cerca de R$ 1 milhão) por ter escalado um jogador de forma irregular na partida disputada contra o Milton Keynes Dons, no dia 25 de setembro, pela terceira rodada da competição nacional.

Metade do valor da multa foi suspensa até o fim da próxima temporada. Só será cobrada se o clube inglês voltar a cometer a mesma infração no período. O Liverpool correu risco de ser eliminado da competição de forma precoce em razão da falha no registro do espanhol Pedro Chirivella.

Ele entrou em campo no segundo tempo da vitória sobre o MK Dons por 2 a 0, na semana passada, mesmo sem ter o certificado de transferência internacional. O meio-campista de 22 anos precisava ter o documento porque chegou ao clube inglês na última janela após estar defendendo o Extremadura, da Espanha, na temporada passada.

A English Football League, que organiza a Copa da Liga, argumentou que o conselho da entidade decidiu apenas pela multa porque "seria inapropriado excluir um clube da competição por causa de diversos fatores mitigadores".

Um dos maiores "fatores", segundo a liga, foi que o Liverpool teria provado que requisitou a documentação exigida junto à Associação de Futebol da Inglaterra (FA, na sigla em inglês), em julho.

Com a multa, o Liverpool segue na competição nacional, o que confirma a realização do clássico com o Arsenal na próxima fase, no Anfield, no dia 29 deste mês.