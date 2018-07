Após corte, técnico do Chile decide reconvocar Esteban Paredes

SANTIAGO - O técnico Jorge Sampaoli decidiu reconvocar o atacante Esteban Paredes, do Colo Colo, para que ele se junte à seleção chilena que treina em Santiago. O jogador, que havia sido cortado na primeira lista, sábado passado, agora volta a figurar entre os 26 chilenos que podem vir para a Copa.

Isso porque Pablo Hernández, meia do O''Higgins, também do Chile, foi cortado no sábado por conta de uma lesão muscular na perna esquerda. Como contava com o jogador para a Copa, Sampaoli se viu obrigado a reconvocar um atleta que já estava fora dos planos.

Inicialmente o Chile convocou 30 jogadores, tendo cortado Gustavo Canales, Enzo Andía e Esteban Paredes no sábado passado. Depois, na terça, Matías Fernández, da Fiorentina, foi tirado do grupo que virá ao Brasil por conta de uma lesão no tornozelo esquerdo.

Paredes jogou neste domingo pelo Colo Colo na Copa Chile e, ao fim do jogo, disse que se apresentará segunda-feira à seleção chilena. "Tenho uma nova oportunidade e não vou deixar de aproveitá-la", disse o jogador ao jornal La Tercera.