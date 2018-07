Após cortes, Jean quer 'abraçar' chance na seleção

Com isso, é grande a chance de o volante campeão brasileiro com o Fluminense ser pela primeira vez titular da seleção brasileira. "A oportunidade chega e você tem que estar sempre preparado. Sempre procurei me preparar bem, estar pronto para surpresas agradáveis. Minha primeira convocação para seleção foi devido à contusão do Hernanes. Acabei tendo minha oportunidade, entrei no jogo. Agora estou tendo essa segunda oportunidade. Ainda não sei se vou começar jogando, mas se tiver a oportunidade vou tentar abraçar de vez", disse Jean, em Genebra.

Assim, o volante faria seu primeiro jogo como titular exatamente num dos mais emblemáticos clássicos do futebol mundial, diante da Itália. "Não tem como escolher adversário. Não tem adversário bom ou ruim. Quando se trata de seleção, são os melhores. Vai ser um jogo muito especial, principalmente diante da Itália", comentou.