Após crise com Carpegiani, Dagoberto exalta boa fase no São Paulo

As últimas duas partidas de Dagoberto contrastam com a fase vivida pelo atacante no início do ano. Destaque contra Portuguesa e Treze - em partida que marcou dois gols -, o atacante passava por uma crise com o técnico Paulo César Carpegiani. O novo bom momento, no entanto, anima o jogador para seguir no São Paulo.

"Fico muito feliz com o que está acontecendo com a minha vida. As oportunidades estão aparecendo e estamos conseguindo concluir em gol. O momento é muito favorável. O time está se encontrando em campo e isso dá uma tranquilidade muito grande", declarou.

Na partida diante do Linense, no último dia 3, pelo Paulistão, Dagoberto chegou a ser chamado de "bobalhão" pelo treinador, que, irritado com uma desobediência tática do atacante, anunciou publicamente que não se oporia a liberar o jogador em caso de uma eventual proposta de outro clube pelo atleta.

Dagoberto, porém, segue confiante em seu futebol e adota um discurso politicamente correto para prolongar sua carreira no clube do Morumbi. "Estou procurando fazer minha parte em campo. Quero jogar e sempre fazer o meu melhor. Temos excelentes jogadores aqui no elenco. Quem ganha é o São Paulo. Independentemente de quem for jogar, tenho certeza de que buscará o melhor para o São Paulo", disse.

