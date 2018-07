Após críticas contra o Ituano, Palmeiras empresta Vinícius ao Vitória

SÃO PAULO - O Vitória acertou a contratação do atacante Vinícius do Palmeiras. Pelo acordo, o jogador fica até dezembro no clube baiano, que será responsável por pagar integralmente o salário do jogador.

Na quinta-feira, o gerente de futebol Omar Feitosa chegou a conversar com Vinícius no gramado da Academia de Futebol e lhe falou dos benefícios em defender o time baiano.

Vinícius é considerado um jogador de futuro promissor, mas está sem clima para continuar no clube neste momento, principalmente após a partida contra o Ituano, pelo Campeonato Paulista, quando entrou no lugar de Alan Kardec e não foi bem. Por acreditar que ele ainda pode render frutos ao clube, ele vai para o Vitória sem ter um valor fixado para sua contratação.

Vinícius tem contrato com o Palmeiras até 2017 e já está na história do clube por dois feitos. Ele é o mais jovem a defender o time principal profissionalmente, com 16 anos, sete meses e 19 dias de idade. O jogo aconteceu no dia 24 de março de 2010, quando empatou em 2 a 2 com o Rio Branco.

E ele ainda é o segundo atleta mais jovem a marcar um gol pelo Palmeiras. Ele balançou as redes quando tinha 17 anos, sete meses e seis dias de vida. O feito foi conquistado nja vitória por 2 a 1 sobre o Noroeste, no dia 9 de março de 2011.