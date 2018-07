Após críticas de Abel à torcida, volante do Flu pede apoio na volta ao Maracanã

Uma semana depois das críticas do técnico Abel Braga à torcida do Fluminense, o volante Jadson veio a público nesta quinta-feira para convocar os fãs do time para o jogo contra o Cruzeiro, domingo, novamente no Maracanã. Foi no estádio que a equipe tricolor levou vaias das arquibancadas e gerou irritação por parte do treinador.

"Se for para vaiar, não vem", afirmara Abel, após a vitória por 3 a 0 sobre o Nacional Potosí, na quarta passada. As vaias aconteceram no intervalo da partida, quando o duelo válido pela Copa Sul-Americana ainda estava 0 a 0. Depois disso, o Flu voltou a campo para enfrentar o Corinthians, fora de casa. Na abertura do Brasileirão, os cariocas foram derrotados.

Então, será no próximo domingo que o Fluminense vai reencontrar sua torcida no Maracanã. "Espero que a torcida vá ao estádio no domingo, nos apoie. Nós precisamos deles e eles precisam da gente. Juntos somos mais fortes", declarou Jadson, na tarde desta quinta-feira.

O jogador disse compreender a irritação da torcida e pediu ao time que faça por merecer o apoio nas arquibancadas. "A torcida reflete o que fazemos em campo. A melhor maneira de convocar e pedir apoio é fazendo grandes jogos, vencendo, lutando sempre. E é isso que procuramos fazer", disse Jadson.

"Nossa meta é ser competitivo, organizado e fazer o nosso melhor jogo sempre, jogo após jogo. Só assim que vamos saber o que vamos alcançar. Não adianta projetar. Campeonato longo, cada jogo tem uma história", projetou.

Jadson também comentou a baixa do zagueiro Ibañez para a segunda rodada do Brasileirão. Ele se machucou logo no início do duelo contra o Corinthians, no fim de semana passado. "É a primeira vez no ano que a gente precisa trocar jogador por causa de lesão, tínhamos um algo a mais pelos onze estarem jogando bastante tempo junto. O Ibañez vai fazer falta pelo fato de ter o entendimento [do time]", disse o volante.

O técnico Abel Braga ainda não confirmou quem será o substituto do defensor na partida do próximo domingo.