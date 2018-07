Após críticas, Özil diz: 'Não tenho que provar nada'

Há um ano vestindo a camisa do Arsenal, o alemão Mesut Özil passou por altos e baixos, chegou a ser muito criticado pela torcida do clube e pela imprensa local, mas no último sábado foi à forra. Ele teve grande atuação na vitória por 3 a 0 sobre o Aston Villa, pelo Campeonato Inglês, e garantiu: "Não tenho que provar nada a ninguém".

"Eu não jogo para provar nada a ninguém, eu jogo para o Arsenal", disse em entrevista reproduzida no site da Fifa nesta segunda-feira. "Eu tenho a sensação de que acabo sendo criticado mais do que acontecia no Campeonato Alemão (quando atuava pelo Schalke 04 e pelo Werder Bremen) e também no Real Madrid", reclamou.

De fato, tanto a imprensa inglesa quanto a torcida do Arsenal parecem ter menos paciência com o jogador. As críticas nos últimos meses foram tão intensas que ele chegou a ser colocado no banco da equipe, mesmo sendo titular da seleção alemã, que viria a conquista a Copa do Mundo. No início da atual temporada, algumas atuações abaixo da média fizeram o meia ser questionado de novo.

"Apenas dez semanas atrás, eu fui eleito para a seleção da temporada na Inglaterra. Depois, fui campeão mundial. Teve as férias de verão e depois de alguns jogos tudo é colocado em dúvida de novo. Isto é estranho, mas eu sei o que posso oferecer", garantiu.