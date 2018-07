Após cuidar do físico, elenco do Grêmio chega a novo estágio na pré-temporada Desde que o elenco do Grêmio se reapresentou ao técnico Renato Gaúcho, na semana passada, o foco estava na preparação física. Agora, a pré-temporada do clube chega a um novo estádio, com a prioridade sendo a parte tática. Nesta quarta-feira, o grupo ainda trabalhou em dois períodos. Na quinta, pela primeira vez só trabalhará com bola.