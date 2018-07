Após cumprir punição por doping, Fred renova com o Shakhtar

Um dia depois de terminar de cumprir uma suspensão de um ano após testar positivo para uso de doping durante a Copa América do ano passado, no Chile, o volante Fred assinou nesta terça-feira a renovação do seu contrato com o Shakhtar Donetsk por cinco temporadas. O novo acordo foi oficializado pelo clube ucraniano, pelo qual ele disputou um total de 89 partidas oficiais.

Ex-Internacional, o jogador brasileiro de 23 anos foi campeão do Campeonato Ucraniano em 2014 e faturou a Copa da Ucrânia em 2016, além de ter sido vencedor da Supercopa do país em 2013, 2014 e 2015. Agora com compromisso para defender a equipe até 2021, ele festejou a renovação do compromisso.

"Estou muito feliz em renovar com o Shakhtar. Desde que cheguei, fui muito bem recebido e hoje tenho um ambiente de trabalho muito bom no clube. Estou completamente ambientado ao país, à cidade (de Donetsk) e ao Shakhtar. Agradeço à diretoria pela confiança no meu futebol e agora é trabalhar para ajudar o clube a conquistar novos títulos", afirmou Fred, por meio de sua assessoria.

No ano passado, Fred foi suspenso por um ano pela Conmebol após ser flagrado pelo uso de hidroclorotiazida, um diurético utilizado para controle de doenças como hipertensão e insuficiência cardíaca. O medicamento é considerado doping porque pode mascarar outra substância ilegal.

Na época da divulgação do doping, Fred havia acabado de defender a seleção brasileira durante a disputa da Copa América e negou ter cometido qualquer irregularidade. A CBF, por sua vez, informou naquela ocasião que nenhuma substância que poderia se constituir doping foi receitada ao jogador enquanto ele atuou pela seleção na competição continental, na qual o atleta defendeu em duas partidas - vitória por 2 a 1 sobre o Peru e derrota por 1 a 0 para a Colômbia. A divulgação do doping ocorreu apenas depois do fim daquela edição do torneio, no qual o Brasil foi eliminado pelo Paraguai, nos pênaltis, nas quartas de final.

Em fevereiro deste ano, Fred foi suspenso pelo Comitê Disciplinar da Fifa por um ano devido ao teste positivo para doping, mas a punição foi retroativa a 27 de junho de 2015. Com isso, ele terminou de cumprir a suspensão na última segunda-feira. Antes de a entidade que controla o futebol mundial validar a punição internacionalmente, a pena valia apenas para competições organizadas pela Conmebol.

A punição da Fifa, por sua vez, impediu que o técnico Dunga convocasse Fred para a disputa da Copa América Centenário, encerrada no último domingo, nos Estados Unidos, onde o Brasil também fracassou e foi ainda pior ao ser eliminado já na primeira fase.