Após cumprir suspensão, Sandry controla ansiedade para retornar ao time do Santos

O volante Sandry não vê a hora de retornar ao time do Santos, sábado, na Vila Belmiro, contra o Coritiba, em duelo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador, de 18 anos, cumpriu suspensão no duelo com o Atlético-GO, em Goiânia, na última rodada por ter sido expulso no jogo com o Grêmio.

"Fiquei fora de apenas um jogo, mas parece que já faz um mês que não entro em campo. Vontade enorme de jogar e contribuir com meu time. Espero voltar a atuar em breve e ajudar o Santos a conquistar os três pontos", afirmou o meio-campista, que disputou 25 jogos na temporada 2020/2021, sendo 14 pelo Campeonato Brasileiro.

Sandry espera quatro jogos decisivos pera o Santos nesta reta final de Brasileirão, quando a equipe vai tentar uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores. Depois do Coritiba, o atual vice-campeão sul-americano terá pela frente Corinthians e Fluminense, em casa, e Bahia, em Salvador.

"Esses últimos quatro jogos serão muito importantes para nós. Serão quatro partidas da nossa vida para buscarmos uma vaga na Libertadores deste ano e podem ter certeza que vamos dar o nosso máximo. Tivemos uma semana cheia, sem partidas no meio, e estamos trabalhando bastante para alcançarmos nossos objetivos", disse o atleta, que goza de muita confiança por parte do técnico Cuca.

Além de Sandry, o treinador santista também poderá contar com Madson, também livre de suspensão, e o atacante Marinho, recuperado de uma lesão no joelho esquerdo. Na tentativa de quebrar uma sequência de seis jogos sem vitória, Cuca pretende iniciar o jogo com o Coritiba com: João Paulo; Pará, Laércio, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison e Sandry; Marinho, Kaio Jorge, Lucas Braga e Soteldo.