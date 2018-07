Após curta passagem pelo Cruzeiro, Deivid será técnico do Criciúma

O ex-atacante Deivid recebeu sua segunda oportunidade para ser técnico de uma equipe profissional. Nesta quarta-feira, ele foi anunciado como novo treinador do Criciúma, equipe que se manteve na Série B do Campeonato Brasileiro. O contrato, assinado nesta tarde, vale para toda a temporada 2017.

Deivid, de 37 anos, começou o ano de 2016 como técnico do Cruzeiro, efetivado depois de chegar ao clube como assistente técnico de Vanderlei Luxemburgo e ser contratado como funcionário permanente, trabalhando como auxiliar de Mano Menezes. Como treinador, entretanto, só se segurou até meados de abril, sendo demitido depois da eliminação nas semifinais do Campeonato Mineiro.

Desde então, não recebeu novas oportunidades, passando o restante do ano desempregado. No Criciúma, estará acompanhado do auxiliar técnico Hudson Barbosa e do preparador físico Daniel Guimarães. Deivid será apresentado na terça-feira da semana que vem e deve estrear contra o Fluminense, dia 25 de janeiro, na abertura da Taça da Primeira Liga.