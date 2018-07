Após cusparada, Centurión é suspenso por três jogos

O atacante Centurión foi julgado e condenado há três jogos de suspensão pela expulsão na partida do São Paulo contra o Toluca-MEX, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Assim, o argentino não poderá enfrentar o Atlético-MG nesta quarta-feira e será desfalque também no primeiro jogo da semifinal, caso o São Paulo passe o Atlético. A punição acabou sendo menor do que o esperado já que o são-paulino cuspiu em um jogador da equipe mexicana e corria o risco de ficar seis jogos de fora.

Centurión recebeu o cartão vermelho por cuspir em Brambilla, aos 46 minutos do segundo tempo da partida ocorrida no dia 4 de maio. Logo depois do jogo, o atacante pediu desculpas para seus companheiros e acabou escapando de uma punição da diretoria.

A expulsão aconteceu no melhor momento do jogador desde que chegou ao clube. No duelo com os mexicanos, ele fez dois gols na vitória por 4 a 0 e conseguiu recuperar parte do prestígio perdido após sucessivas más atuações.

O São Paulo é o time mais indisciplinado da Libertadores, com quatro cartões vermelhos. Antes, João Schmidt foi expulso contra o River Plate, no Morumbi, e Denis e Calleri também receberam o vermelho diante do The Strongest, da Bolívia. Como a punição vale apenas para a competição continental, Centurión está livre para disputar o Campeonato Brasileiro.