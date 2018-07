Após cusparada e soco, Kleber leva suspensão de 15 jogos do STJD

Protagonistas de lances mais ríspidos de uma confusão na partida entre Coritiba e Bahia, o atacante Kleber, do time paranaense, e o volante Edson, da equipe baiana, foram julgados pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta quarta-feira e o jogador do Coritiba acabou levando a pior. Foi suspenso por 15 jogos.

Ele levou a dura punição da Terceira Comissão Disciplinar do STJD, que decidiu pela longa sequência de gancho por conta do soco e da cusparada que acertou em Edson na partida disputada no dia 15 deste mês, em Curitiba, em rodada do Campeonato Brasileiro. Ambos foram expulsos no jogo.

Na súmula da partida, o árbitro Wagner Reway registrou que ambos trocaram cusparadas em campo. A expulsão de Edson foi controversa porque as câmeras não flagraram o momento da cusparada. O volante, ao ser atingido por Kleber, colocou as mãos no rosto e se jogou no chão. Já o ato hostil do jogador do Coritiba foi enquadrado pelas câmeras de TV na partida.

Kleber demonstrou nervosismo em campo desde o início da partida. No primeiro tempo, discutiu com outro jogador do Bahia. E, na segunda etapa, teria acertado o rosto de Edson, que também teria revidado. As duas agressões não constam na súmula.

Por causa da sequência de atos hostis, Kleber sofreu a punição de 15 jogos. O Coritiba já anunciou que vai tentar obter o efeito suspensivo para contar com o jogador na próxima rodada, contra o Vasco, no domingo. "O clube informa que vai buscar todas as alternativas jurídicas para buscar a redução da pena aplicada a Kleber", disse o clube, em nota.

Também expulso naquela partida, o volante Edson foi suspenso por seis jogos. Assim como Kleber, já cumpriu um deles. O Bahia disse que ainda estuda qual medida irá tomar a respeito do caso.