Após debochar corintianos, Léo pede desculpas

SÃO PAULO - O lateral esquerdo Léo, do Santos, pediu desculpas nesta quinta-feira pelas ofensas que fez sobre a torcida do Corinthians. No dia anterior, o jogador de 37 anos criticou os estragos causados por alguns torcedores no Aeroporto de Guarulhos durante o embarque da equipe campeã da Libertadores para o Mundial de Clubes, no Japão.

"Que fique bem claro que jamais tive intenção de ofender a torcida adversária, muito menos que vai à rodoviária. Fiz uma piada como muitos fazem e fui infeliz. Tenho muito respeito pelas organizadas e nunca na minha carreira fiz qualquer comentário sobre elas. (Os torcedores que depredaram) São minoria que não representa nada perante a grande maioria que estava fazendo festa", afirmou Léo no Facebook.

No dia anterior o jogador tinha dito que quem está acostumado com rodoviária não sabe se comportar em aeroporto e contou que vai torcer contra o Corinthians durante a disputa do Mundial.

A colocação foi mal recebida por jogadores do Corinthians. Emerson e Ralf chegaram a rebater a afirmação no Twitter.