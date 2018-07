Após decepção, Atlético-MG tem desembarque discreto

BELO HORIZONTE - Depois da decepção no Mundial de Clubes da Fifa, no Marrocos, a delegação do Atlético Mineiro desembarcou em Belo Horizonte nesta segunda-feira. Ao contrário da partida, a chegada foi marcada pela discrição e pela baixa presença dos torcedores no Aeroporto de Confins.

Somente os laterais Marcos Rocha, Michel e Lucas Cândido, o goleiro Giovanni e os atacantes Neto Berola e Luan desembarcaram em Belo Horizonte. Os demais desceram do voo no Rio de Janeiro, primeira parada do avião na volta da viagem, no domingo, entre eles o goleiro Victor, o zagueiro Réver o atacante Diego Tardelli.

Ronaldinho Gaúcho também já voltou ao Brasil, mas fez a viagem em outro voo, vindo de Lisboa, e não desembarcou nem no Rio e nem na capital mineira. O elenco vai ganhar folga neste fim de ano e só retorna aos trabalhos no dia 20 de janeiro para a pré-temporada. O clube ainda não confirmou a data da apresentação oficial do técnico Paulo Autuori, que vai substituir Cuca.