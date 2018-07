Após decepção na Copa, Polônia define ex-jogador Brzeczek como novo técnico

Depois de decepcionar na Copa do Mundo da Rússia e cair ainda na primeira fase, a Polônia anunciou nesta quinta-feira seu novo técnico. Trata-se do ex-jogador Jerzy Brzeczek, de 47 anos, que chega para substituir Adam Nawalka, liberado após a péssima campanha no Mundial.

Nawalka liderou a Polônia a ótimos resultados nos últimos anos, que lhe garantiram até a cabeça de chave na Copa do Mundo. Mas na Rússia, a seleção não correspondeu, perdeu para Senegal e Colômbia e derrotou apenas o Japão, na última rodada, quando já estava eliminada.

Diante deste resultado, a federação de futebol do país decidiu não renovar o contrato de Nawalka e foi ao mercado em busca de um novo nome. Jerzy Brzeczek foi o escolhido e será apresentado no próximo dia 23, quando dará detalhes da comissão técnica da seleção para os próximos anos.

Brzeczek foi meio-campista profissional por cerca de 20 anos e construiu a maior parte de sua carreira na Polônia, além de ter atuado na Áustria e em Israel. Com a seleção nacional, conquistou a medalha de prata na Olimpíada de Barcelona, em 1992. Como técnico, trabalhou em equipes de menor expressão do país e estava no Wisla Plock desde o ano passado.