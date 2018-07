Após decepção no Liverpool, Balotelli é contratado pelo Nice

Após decepcionar no Liverpool, o atacante Mario Balotelli definiu seu futuro nesta quarta-feira. O jogador italiano, de 26 anos, acertou com o Nice, da França. De acordo com a imprensa britânica, o clube inglês liberou o jogador sem custos.

Balotelli deixa o Liverpool após uma passagem discreta, de poucos gols e de polêmicas, que costumam acompanhar o jogador em sua carreira. O italiano chegou ao tradicional time inglês em 2014, embalado por um título da Liga dos Campeões e três do Campeonato Italiano com a camisa da Inter de Milão e também por uma boa passagem pelo Manchester City.

No Liverpool, porém, o atacante marcou apenas um gol em 16 jogos do Campeonato Inglês. Com o frustrante rendimento, o Liverpool emprestou o jogador ao Milan na temporada europeia passada, onde também esteve aquém do esperado. Foi apenas um gol em 20 jogos e problemas físicos.

Sem brilhar nas últimas temporadas, Balotelli perdeu até o espaço na seleção italiana. Ele não foi convocado para a Eurocopa, na França. Agora espera recuperar o bom futebol em Nice. "Estamos muito felizes em dar as boas-vindas a Mario. Esperamos que em Nice, numa atmosfera familiar, ele encontrará o prazer de jogar", disse o presidente do clube francês, Jean-Pierre Rivère.

"Conhecemos ele e sabemos que nada será fácil, mas com esforço e o apoio dos nossos fãs, vamos conseguir trazer o talento dele à tona em serviço ao time", afirmou o dirigente. Balotelli já começará a treinar com sua nova equipe na quinta-feira. Ele será apresentado oficialmente nesta sexta.