Após decepção no Mundial, Chelsea goleia e avança na Copa da Liga Inglesa

LEEDS - Depois da decepção com a derrota para o Corinthians na decisão do Mundial de Clubes, no último domingo, o Chelsea se recuperou e goleou o Leeds por 5 a 1, nesta quarta-feira, mesmo fora de casa, pela Copa da Liga Inglesa. Com o resultado, a equipe do técnico Rafa Benítez garantiu vaga nas semifinais da competição.

O resultado deve tirar um pouco a pressão das costas do treinador espanhol, que já vinha sendo criticado e passou a ter seu trabalho ainda mais questionado após o vice no Mundial. Juan Mata, Ivanovic, Victor Moses, Hazard e Fernando Torres marcaram para o Chelsea, enquanto Becchio fez para o Leeds.

No entanto, foi justamente o time mandante que abriu o placar. Aos 36 minutos da primeira etapa, o Leeds envolveu o Chelsea com uma rápida troca de passes. Depois de cruzamento rasteiro da esquerda, Becchio escorou de carrinho para marcar e selar o marcador da primeira etapa.

Na volta para o segundo tempo, o Chelsea foi para cima e contou com uma ajuda do goleiro adversário para marcar, depois que Mata arriscou de fora da área, aos 2 minutos. Mesmo com o empate, o jogo ainda era equilibrado e os visitantes só conseguiram a virada aos 19 minutos, com Ivanovic, escorando cruzamento da esquerda.

Precisando buscar o empate, o Leeds foi para cima e deu espaços para o Chelsea, que rapidamente transformou a vitória em goleada. Victor Moses marcou com um lindo chute de fora da área. Hazard aproveitou ótimo lançamento para também deixar sua marca. E até Fernando Torres fez o seu, depois de rebote do goleiro.