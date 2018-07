Após decepções, Chelsea pegará Sparta Praga na Liga Europa

NYON - Eliminado de forma precoce da Copa dos Campeões, na qual amargou o fato de ter se tornado o primeiro atual campeão do torneio a cair já na fase de grupos da edição seguinte da competição, o Chelsea conheceu nesta quinta-feira, em sorteio realizado pela Uefa, em Nyon, na Suíça, qual será o seu rival em sua estreia nesta Liga Europa. O time de Londres terá pela frente o Sparta Praga, da República Checa, no próximo estágio da competição, que valerá classificação para as oitavas de final.

A badalada equipe inglesa teve de se contentar com a disputa da competição do segundo escalão do futebol europeu, depois de ter sido eliminada da Liga dos Campeões ao ficar em terceiro lugar no Grupo E, que teve a líder Juventus e o vice-líder Shakhtar Donetsk classificados às oitavas de final.

Depois desta amarga eliminação, o Chelsea ainda caiu diante do Corinthians na final do Mundial de Clubes da Fifa, no último domingo, em Yokohama, no Japão, onde o time brasileiro ganhou por 1 a 0 para ficar com o título da competição.

E, se o Chelsea terá um rival considerado modesto no torneio que poderá servir como "consolação" para o clube nesta temporada europeia, outros times grandes também não podem reclamar do sorteio desta quinta-feira. A Inter de Milão, por exemplo, enfrentará o Cluj, da Romênia, enquanto o Liverpool pegará o milionário Zenit, da Rússia, onde atua o atacante brasileiro Hulk.

Já o atual campeão da Liga Europa, Atlético de Madrid, medirá forças com o Rubin Kazan, também da Rússia. Bayer Leverkusen x Benfica e Tottenham x Lyon foram outros duelos sorteados nesta quinta que se desenham como interessantes neste mata-mata.

O Napoli, que realiza boa campanha neste Campeonato Italiano e fez bom papel na edição passada da Liga dos Campeões, terá pela frente o Plzen, da República Checa, tentando confirmar seu favoritismo para ir às oitavas de final.

Os duelos de ida desta fase da Liga Europa serão realizados nos dias 14 de fevereiro, enquanto os de volta estão agendados para o dia 21 do mesmo mês. Já as oitavas de final irão ocorrer em 7 e 14 de março, um dia antes do sorteio que definirá os confrontos das quartas de final.

Confira os 16 confrontos da próxima fase da Liga Europa:

Bate Borisov (BLR) x Fenerbahçe (TUR)

Inter de Milão (ITA) x Cluj (ROM)

Levante (ESP) x Olympiakos (GRE)

Zenit (RUS) x Liverpool (ING)

Dínamo de Kiev (UCR) x Bordeaux (FRA)

Bayer Leverkusen (ALE) x Benfica (POR)

Newcastle (ING) x Metalist (UCR)

Stuttgart (ALE) x Genk (BEL)

Atlético de Madrid (ESP) x Rubin Kazan (RUS)

Ajax (HOL) x Steaua Bucareste (ROM)

Basel (SUI) x Dnipro (UCR)

Anji (RUS) x Hannover (ALE)

Sparta Praga (RCH) x Chelsea (ING)

Borussia Mönchengladbach (ALE) x Lazio (ITA)

Tottenham (ING) x Lyon (FRA)

Napoli (ITA) x Plzen (RCH)