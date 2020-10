Após decidir de novo, Nenê quer Fluminense focado na parte de cima da tabela

Mais uma vitória do Fluminense e mais um gol de Nenê, escolhido para bater o pênalti que ele mesmo sofreu, neste domingo, no Maracanã. Mesmo sem uma boa atuação do time, a vitória sobre o Bahia por 1 a 0 foi enaltecida pelo experiente meia que lembrou o surto de covid-19 que atingiu o elenco. "Nós perdemos vários jogadores por causa da doença, mas foi quando o grupo de uniu e mostrou força dentro de campo", afirmou.

Artilheiro do time no Brasileirão com sete gols, Nenê acha que o time pode focar nas primeiras posições, após a eliminação na Copa do Brasil, para o Atlético-GO, algo que foi bastante sentida pelo grupo.

Leia Também Confira como foi o jogo entre Fluminense e Bahia

"Temos que melhorar, porque em alguns momentos faltou concentração, mas o time foi encaixando e melhorando. Isso mostra nossa união. O grupo é muito bom. Fico feliz por manter na parte de cima da tabela, um objetivo ainda maior agora que saímos da Copa do Brasil. Ainda não digerimos essa eliminação. Mas temos de olhar para a frente", finalizou.

Sem perder há quatro jogos no Brasileirão, o time vinha de um empate e duas vitórias. A sequência positiva vai dando mais confiança ao grupo, agora em quinto lugar na tabela com 24 pontos.

"Realmente nosso grupo está muito unido. Eu tento, com minha experiência, ajudar os mais jovens que têm qualidade, mas precisam ganhar pega de jogo. É questão de tempo, algo natural", explicou Nenê.